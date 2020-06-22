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≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ Muad Dib
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Muad Dib


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Сообщений: 51
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:Стремный выбор
Либо запретить работать и начнутся волнения,потомучто люди не верят в вирус
Либо держать рабочие места до последнего и люди начнут умирать
Что лучше?


У них нет плана, нет логичных и свзязанных действий. Местные власти смотрят, как действуют алматинские и астанинские. Все ждут распоряжений сверху, ищут шаблон для повторения, отсюда и закрытия, локдауны - абсолютно никаких креативных и эффективных мер.

Сейчас я начинаю думать, что мы приземляемся на пятую точку. Посты стоят только для галочки. Все помнят, как первых пребывающих из стран-очагов отправляли на домашний карантин и никто за ними не следил. Уровень самосознания населения и дисциплины низкий. Подготовка здравоохранения к эпидемии слабая. Тесты появились только в апреле. На область наверное хватит 100 тяжелых пациентов, чтобы кончились койко-места и ИВЛ.

Простой факт, что после снятия карантина нам коронавирус в область (в Костанай в частности ) навезли из других областей нигде не рассматривается как главная причина ухудшения обстановки. Постоянные поблажки, перестали проверять пассажиров, просто пустили заразу из очагов по всему Казахстану, а потом они говорят, что население виновато, не соблюдало мер, свабьбы, гулянки и т.д.
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§ Muad Dib
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Главные рассадники заразы совсем не парки, набережные, фонтаны и спортивные центры. И не улицы, по которым запретили гулять. Это - автобусы, центральный и др. рынки и прилегающие торговые ряды, всякие магазинчики у дома, где не протолкнуться.


Вирус сам по себе на том же рынке не зародится, так? А кто-то из водителей автобусов, их пассажиров или покупателей с рынков заразился COVID-19? Нужен кто-то кто заразит водителя автобуса, или продавца с рынка, верно? По статистике после снятия карантина в самом Костанае заболевших были ЕДИНИЦЫ. В Нур-Султане их было за тысячу. Потом они разрешили из Нур-Султана и других очагов приезжать в Костанай. Сначала со справкой. Через короткое время уже справка была не нужна. И они едут, болеют и едут, заражают город, растут числа, проценты, вводятся карантины, баррикады и локдауны.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А насчёт вакцины, вообще страшно представить, сколько противников будет?

Добровольно. Секретно. По большому блату)) и плевать на противников - им отказ в лечении ))
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§ костанаец
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
костанаец


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Сообщений: 75
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 22.06.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о каком ужесточении карантина можно гвоорить если треть пассажиров в автобусах гоняют без маски?
полиция у нас работает только по приказу? есть приказ ловить людей без масок, 2 недели поработали получили другой приказ, и все, на остальное наплевать
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§ Butch
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
продлится еще 500 лет, пока все не переболеют.

Перегибаете, батенька. Года 2, максимум, это если всякой ерундой не заниматься типа локдаунов (шо за слово такое мудрёное не пойму :-) ). Ну а коль продолжать тянуть кота за подробности, то да, соль со спичками в запасе не повредят.
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§ Хозяин
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.06.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Простой факт, что после снятия карантина нам коронавирус в область (в Костанай в частности ) навезли из других областей нигде не рассматривается как главная причина ухудшения обстановки. Постоянные поблажки, перестали проверять пассажиров, просто пустили заразу из очагов по всему Казахстану, а потом они говорят, что население виновато, не соблюдало мер, свабьбы, гулянки и т.д

Это так.
Но это не зависело от наших госуправленцев и не зависит. Наоборот, Fly Arystan анонсировал новые рейсы в самые заражённые регионы: Атырау (1440 +1061 = 2 501 заражённых) и Шымкент (597+972=1 569 заражённых). И надо ждать оттуда новых завозных - у них справки никто не требует и по прибытии на карантин не помещают и анализы не берут.
А виноваты конечно жители области, которым запрещают гулять в парках и заниматься спортом, а не алчные владельцы рынков и магазинов не желающие организовать нормальные условия и не наши власти, которые не могут прокогтролировать их и заставить выполнять.
"У них нет плана, нет логичных и свзязанных действий. Местные власти смотрят, как действуют алматинские и астанинские. Все ждут распоряжений сверху, ищут шаблон для повторения, отсюда и закрытия, локдауны - абсолютно никаких креативных и эффективных мер" К сожалению это так. Отрицательная селекция
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Перегибаете, батенька. Года 2, максимум, это если всякой ерундой не заниматься типа локдаунов (шо за слово такое мудрёное не пойму ). Ну а коль продолжать тянуть кота за подробности, то да, соль со спичками в запасе не повредят.

Ну так без локдаунов за два года 200 тыс помрет по самым скромным подсчетам.
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Жизнь - боль А прирост от локдаунов подсчитывался? А то мож там разница в пару тысяч всего.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А прирост от локдаунов подсчитывался?

В каком смысле? Вы имеете ввиду смертность от запретительных мер? Я думаю, что это в итоге будет огромная цифра. Возможно, что даже больше чем 200 тыс.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой прогноз - за год от короны в кз умрет 400. От суицида в связи с запретительными мерами 2000. Хотелось бы услышать коментарии санврача главного по этому поводу.
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Зато героически "боремся"...а то что это за мелочность всего-то 200 тыс.!? ;-)
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§ elektron
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что даже больше чем 200 тыс.

опять перебор, вон в Белоруссии без всяких ограничений, на почти 60 тыс. инфицированных, всего 350 умерших. Примерно 0,5%. Не знаю почему в Испании, Италии или США процент до или даже выше 10-ти доходит (доходил)
Но если учесть, что умершие могли и не от короны умереть, а лишь её иметь, то процент ещё ниже будет. 8-)

[Исправлено: elektron, 22.06.2020 - 17:02]
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотелось бы услышать коментарии санврача главного по этому поводу.

Неразумное желание. Он санитарный врач, 2К суицидов для него это малое..волнующий фактор, его зарплата как и кресло под филеем зависят только от количества "коронавируса" на душу.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну тут математика простая - пока есть свободные ивл и койки - то будет 0.5% - 1%. После превышения порога - взлетит до 10%. Все зависит от медицины. Перегружена или нет. По плану Бутча если убрать все меры, то смертность резко взлетит до 2 млн, и будет вторая Италия. Беларусь пока имеет койки. Перейдут рубеж - и смертность взлетит.
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не знаю почему в Испании, Италии или США

Возможно потому что в Белоруссии люди в среднем здоровее. А быть может, но это маловероятно, потому что если не ошибаюсь она занимает второе или третье место по обеспеченности больничными койками после Японии.
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