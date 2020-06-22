Butch Re: Сколько живет брусчатка в Костанае? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 975

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:18 Оооо! Это Дааа! Дороги у нас нынче совсем в стиле ультра-лайт. Новый асфальт не то что весной со снегом сходит - после первого же дождика смывается. И брусчатка такая же, в руку берешь, а она на составные элементы рассыпается. Так-то в неё цемент класть положено, да желательно не порченый, не просроченный. А на что лендкрузеры да лексусы 5-6-литровые покупать? Если цемент класть, то максимум на какую-нибудь корейскую машинку денег хватит.