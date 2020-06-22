Цитата: Muad Dib:

Простой факт, что после снятия карантина нам коронавирус в область (в Костанай в частности ) навезли из других областей нигде не рассматривается как главная причина ухудшения обстановки. Постоянные поблажки, перестали проверять пассажиров, просто пустили заразу из очагов по всему Казахстану, а потом они говорят, что население виновато, не соблюдало мер, свабьбы, гулянки и т.д

Это так.

Но это не зависело от наших госуправленцев и не зависит. Наоборот, Fly Arystan анонсировал новые рейсы в самые заражённые регионы: Атырау (1440 +1061 = 2 501 заражённых) и Шымкент (597+972=1 569 заражённых). И надо ждать оттуда новых завозных - у них справки никто не требует и по прибытии на карантин не помещают и анализы не берут.

А виноваты конечно жители области, которым запрещают гулять в парках и заниматься спортом, а не алчные владельцы рынков и магазинов не желающие организовать нормальные условия и не наши власти, которые не могут прокогтролировать их и заставить выполнять.

"У них нет плана, нет логичных и свзязанных действий. Местные власти смотрят, как действуют алматинские и астанинские. Все ждут распоряжений сверху, ищут шаблон для повторения, отсюда и закрытия, локдауны - абсолютно никаких креативных и эффективных мер" К сожалению это так. Отрицательная селекция