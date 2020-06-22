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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ abaika95
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/факту каждое утро и вечер в городе пробки - все едут на работу./



Стремный выбор
Либо запретить работать и начнутся волнения,потомучто люди не верят в вирус
Либо держать рабочие места до последнего и люди начнут умирать
Что лучше?
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§ Хозяин
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.06.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные рассадники заразы совсем не парки, набережные, фонтаны и спортивные центры. И не улицы, по которым запретили гулять.
Это - автобусы, центральный и др. рынки и прилегающие торговые ряды, всякие магазинчики у дома, где не протолкнуться.
Вот там бы санврачу наводить элементарный порядок (предупреждение-штраф-приостановление работы).
Но проще штамповать бестолковые, плохоконтролируемые запреты, которые вызывают только раздражение и возмущение у адекватных граждан и полное неприятие и пофигизм у остальных.
Как-то так...
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§ Тот самый
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Стремный выбор


Можно гибче, между. В некоторых организациях есть люди, которые действительно смогут полноценно работать удалённо (>90% времени работают за компьютером). Хотя бы таких перевести. Есть работники, которые 50% времени работают за ПК - такие могут 1-2 раза в неделю выходить на работу, чтобы сделать свои оффлайновые дела. Можно разделить коллектив пополам и чередовать составы - чтобы части коллектива не пересекались между собой. Например, Миша и Анель выходят на этой неделе, а Ануар и Света на следующей.

Просто говорят, даже акиматовские не уходили на удалёнку, хотя было распоряжение о переводе на такой режим работы 80% штата. Ну, как бы вот и результат.
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2961
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо запретить работать и начнутся волнения,потомучто люди не верят в вирус Либо держать рабочие места до последнего и люди начнут умирать Что лучше?

Уже нет тех, кто не верит в вирус (я имею ввиду адекватных людей). Глупо не верить в то, что уже давно есть, не один десяток лет кстати. Люди просто не верят в опасность вируса. Это первое.
Второе, люди понимают, что власти тоже не сильно заинтересованы в помощи людям. Иначе уже бы давно на каждом углу лежали бесплатно маски и антисептики были бы привязаны к каждой урне. Это как минимум. Но к сожалению, власть на этом тоже хочет заработать, а тупо игнорировать как делают белорусы - кишка тонка. Вот и принимаем полумеры. Власть делает вид что борется с вирусом, а народ делает вид что соблюдает дистанцию, карантин, носит маски и пр.

[Исправлено: Сергей_я, 22.06.2020 - 15:49]
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Можно разделить коллектив пополам и чередовать составы /



Можно, всё можно) но работодатели на это не пойдут)




Цитата-/Уже нет тех, кто не верит в вирус (я имею ввиду адекватных людей)./



Так адекватные сразу знали что вирус есть) волнения то будут от неадекватных)




Цитата-/Люди просто не верят в опасность вируса./



Ааааааа,ну да ну да)

Цитата-/что власти тоже не сильно заинтересованы в помощи людям./



А что же до этого было? Просто играется кто-то экономикой?)



Цитата-/тупо игнорировать как делают белорусы - кишка тонка./



А что вы все так батьку облизываете?) Аркадак вон тоже вирус не признает и вообще запретил его упоминать,давайте его в пример ставьте) хотя что там что там ситуация плачевная и люди умирают




Цитата-/Власть делает вид что борется с вирусом, а народ делает вид что соблюдает дистанцию, карантин, носит маски и/


Галвное чтобы у могил вид не делали а то вообще скучно будет
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§ Козлов я
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2961
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что же до этого было? Просто играется кто-то экономикой?)

Что до какого этого? Изначально все было полным фарсом. Скока человек выявили на постах? А вы видели как там меряли температуру, там разброс градусов был от 10 и больше. Стояли просто для виду, отмывали бабки. Ну не они сами конечно, а их начальство. Дезинфекцию автобусов никто ни разу не проводил, лично спрашивал у двух перевозчиков. Площадки 1-2 раза если прошли за 2 недели, то это хорошо.
Экономика тут не при чем ксати. Точнее людям, которые на этом заработают, плевать в принципе на экономику. Главное что они то в плюсе.
Цитата:
abaika95:
Главное чтобы у могил вид не делали а то вообще скучно будет

Могил итак куча по другим разным причинам их тоже не счесть.
Цитата:
abaika95:
А что вы все так батьку облизываете?) Аркадак вон тоже вирус не признает и вообще запретил его упоминать,давайте его в пример ставьте) хотя что там что там ситуация плачевная и люди умирают

Я не облизываю и не хвалю их президента. Он у них не сильно лучше/хуже нашего. А прав он или нет в этом плане сможем узнать через пару лет.
Нужно ли боятся вируса? Думаю да, нужно. Но то, что делаем мы, это ни разу не борьба с ним, а какой-то спектакль. Но само собой дураками выставляют народ, хотя вина обоюдная.
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Скока человек выявили на постах?/




А что экономика только в постах заключается?
Сколько промышленных предприятий остановили,предприятий,просто маленьких контор,фирм и ИП ? Сколько закроется в итоге это же всё удар по экономике страны
Границы перекрыты-убыток
Людям соц помощь оказывают-убыток
Разные дезинфекции,закуп оборудования,постройка больниц,оплата врачам кто с инфицированным работает-убыток
Понятно что кто-то на этом может нажиться,где-то своровать но в бюджете от этого денег не прибавится и пресловутыми штрафами это не восполнить,как бы не ныли любители накосячить



Цитата-/Главное что они то в плюсе./


Кто они? Есть конкретные данные? Только без экивоков что все знают и везде об этом пишут) кто конкретно нажился на ЧП и карантине?


Цитата-/Могил итак куча по другим разным причинам их тоже не счесть/

Ниче ещё прибавится


Цитата-/Нужно ли боятся вируса? Думаю да, нужно. Но то, что делаем мы, это ни разу не борьба с ним, а какой-то спектакль. Но само собой дураками выставляют народ, хотя вина обоюдная./



Незнаю либо я один это вижу и понимаю либо все в очках ходят) ну Йанг ещё вроде понимает


Ну не готов никто к таким событиям мирового масштаба чтобы 100% сработать
В США что-ли готовы были? Да вон кучами мрут
Россия готова? Да нефига
Даже Китай там что-то мутит за закрытыми дверями,то отчитался в лучших Советских традициях что победили вирус раньше времени то у них снова какие-то бяки полезли

Никто не готов
Вот и получаем что получаем
Да есть странные непонятные телодвижения государства, от чего создаётся впечатление что это все какойто спектакль но по факту то телодвижения эти направлены на ограждение населения от заражения!
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2961
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто они? Есть конкретные данные? Только без экивоков что все знают и везде об этом пишут) кто конкретно нажился на ЧП и карантине?

По стране к сожалению нет. По миру есть, есть статья которая говорит, что 5 богатейших людей за время проблем с ковид19 стали богаче. Цитата:
abaika95:
Ну не готов никто к таким событиям мирового масштаба чтобы 100% сработать

Да никто не просит 100% решения проблем. Просто нужно признать что зараженные появляются не только потому, что люди не моют руки и ходят где попало. Вина - обоюдная. Одними ограничениями проблему не решить. ДА это проще всего, закрыть людей в 4х стенах, но нужно проблемы решать по-умному.
Самый главный показатель - смертность. Смертность по вирусу мы знаем, и по миру, и по городу и по стране и по чуть ли району городу. Но никто нигде не указывает %.
Нужно показывать полную статистику. Умерло за сутки 1000 человек в РК, из них от ковида 10 и общая статистика. Хотя бы общая по стране, фиг с ним с родным городом. А то по сути может мы борется с не с проблемой, а уже с ее последствиями и поэтому ничего не получается. В начале всего этого спектакля, с месяц назад, 100% больных это были завозные случаи. Каждый день было 1-3 человека и все они были не местные. И вместо того, что б кинуть все силы на какую-то изоляцию вообще всех въезжающих в опред. зону мы закрыли всю зону вместе со всеми. Люди без проблем объезжали посты, проезжали их за определенную купюру. Люди виноваты - да. А власть нет, там все молодцы, все отчитались, все хорошо у них там
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§ electro
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 22.06.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Главный государственный санитарный врач Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39001&start=15&1592830037

почему без маски-то?
для начала за собой следите (касается всю "номенклатуру"), а потом обвиняйте
Цитата:
массовое неисполнение ограничительных мероприятий - как со стороны населения, так и со стороны субъектов предпринимательства Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39001&start=15&1592830037

И потом, ведь уже даже не смешно - прикрываться вирусом на выходные. ну и распишите тогда сразу, что до конца года нельзя выходить по субботам и воскресеньям.
клоуны чёртовы.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7101
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 17 000 заболевших. И в 1000 раз больше жителей. Свистопляска длится уже полгода. И если не найти лекарство или вакцину - то продлится еще 500 лет, пока все не переболеют. Солью и спичками уже пора запасаться?)))
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/есть статья которая говорит, что 5 богатейших людей за время проблем с ковид19 стали богаче/



А есть статья сколько богатых людей стало беднее?)




Цитата-/Люди виноваты - да. А власть нет, там все молодцы, все отчитались, все хорошо у них там/


А где они пишут что они вот молодцы?) Комплексно эти меры по орграждению верные и нужные но а на местах понятное дело всплывают косяки без них никуда)

Люди виноваты-конкретно,сколько раз Токаев свои твитты писал с просьбой носить маски и банально не ходить по гостям некоторое время? Я помню 3 поста от него с таким посылом их везде тиражировали) ну людЯм виднее,они то при диктатуре живут где не вздохнуть ни пер**ть нельзя,одни запреты одни штрафы вокруг а они Павки Корчагины все, идут против системы) только спрашивается кому назло? Себе и своим родным назло делают

А власть она всегда виновата,тут даже можно не утверждать) виновата и всё при любом варианте)




Цитата-/почему без маски-то?/

Ему то хватит места в больнице и аппарат ИВЛ ему найдут а вам нет) так что следите за фото без масок дальше)
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§ elektron
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5239
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И если не найти лекарство или вакцину

Думаю вряд ли поможет. Лекарства тоже не всегда спасают.
А насчёт вакцины, вообще страшно представить, сколько противников будет?
И что дальше блокпосты, карантин и прочее?
тогда да
Цитата:
maxsaf:
продлится еще 500 лет, пока все не переболеют

или не вымрут. 8-)
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§ electro
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 22.06.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
троллейбус, тебя и не спрашивали
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§ elektron
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5239
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //троллейбус, тебя и не спрашивали//
Это Вы счас с кем вообще? Хотя не важно. 8-)
Главное объёмно и по теме!? ;-)
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