Цитата: abaika95:

А что же до этого было? Просто играется кто-то экономикой?)

Что до какого этого? Изначально все было полным фарсом. Скока человек выявили на постах? А вы видели как там меряли температуру, там разброс градусов был от 10 и больше. Стояли просто для виду, отмывали бабки. Ну не они сами конечно, а их начальство. Дезинфекцию автобусов никто ни разу не проводил, лично спрашивал у двух перевозчиков. Площадки 1-2 раза если прошли за 2 недели, то это хорошо.

Экономика тут не при чем ксати. Точнее людям, которые на этом заработают, плевать в принципе на экономику. Главное что они то в плюсе.

Цитата: abaika95:

Главное чтобы у могил вид не делали а то вообще скучно будет

Могил итак куча по другим разным причинам их тоже не счесть.

Цитата: abaika95:

А что вы все так батьку облизываете?) Аркадак вон тоже вирус не признает и вообще запретил его упоминать,давайте его в пример ставьте) хотя что там что там ситуация плачевная и люди умирают

Я не облизываю и не хвалю их президента. Он у них не сильно лучше/хуже нашего. А прав он или нет в этом плане сможем узнать через пару лет.

Нужно ли боятся вируса? Думаю да, нужно. Но то, что делаем мы, это ни разу не борьба с ним, а какой-то спектакль. Но само собой дураками выставляют народ, хотя вина обоюдная.