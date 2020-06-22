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§ NG.kz
Сколько живет брусчатка в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое в районе ж/д вокзала, где сейчас идет ремонт, в редакцию "НГ" прислала подписчица @happinnes_be. Ее поразило, что новая брусчатка уже в неприглядном состоянии.
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§ drakon
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две недели? Это - срок.
Тому, кто её - закупил... 8-) :-o
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§ Козлов я
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо после ремонта улиц на них ставить таблички, чтобы жители потом знали, кто это делал и кого поминать в своих молитвах ;-)

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§ юля елиссева
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1590
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.06.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас придет подлизайка и скажет что так и было задумано!
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