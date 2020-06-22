/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
Читать новость

§ abaika95
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/факту каждое утро и вечер в городе пробки - все едут на работу./



Стремный выбор
Либо запретить работать и начнутся волнения,потомучто люди не верят в вирус
Либо держать рабочие места до последнего и люди начнут умирать
Что лучше?
Профайл

§ Хозяин
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.06.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные рассадники заразы совсем не парки, набережные, фонтаны и спортивные центры. И не улицы, по которым запретили гулять.
Это - автобусы, центральный и др. рынки и прилегающие торговые ряды, всякие магазинчики у дома, где не протолкнуться.
Вот там бы санврачу наводить элементарный порядок (предупреждение-штраф-приостановление работы).
Но проще штамповать бестолковые, плохоконтролируемые запреты, которые вызывают только раздражение и возмущение у адекватных граждан и полное неприятие и пофигизм у остальных.
Как-то так...
Профайл

§ Тот самый
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Стремный выбор


Можно гибче, между. В некоторых организациях есть люди, которые действительно смогут полноценно работать удалённо (>90% времени работают за компьютером). Хотя бы таких перевести. Есть работники, которые 50% времени работают за ПК - такие могут 1-2 раза в неделю выходить на работу, чтобы сделать свои оффлайновые дела. Можно разделить коллектив пополам и чередовать составы - чтобы части коллектива не пересекались между собой. Например, Миша и Анель выходят на этой неделе, а Ануар и Света на следующей.

Просто говорят, даже акиматовские не уходили на удалёнку, хотя было распоряжение о переводе на такой режим работы 80% штата. Ну, как бы вот и результат.
Профайл

§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо запретить работать и начнутся волнения,потомучто люди не верят в вирус Либо держать рабочие места до последнего и люди начнут умирать Что лучше?

Уже нет тех, кто не верит в вирус (я имею ввиду адекватных людей). Глупо не верить в то, что уже давно есть, не один десяток лет кстати. Люди просто не верят в опасность вируса. Это первое.
Второе, люди понимают, что власти тоже не сильно заинтересованы в помощи людям. Иначе уже бы давно на каждом углу лежали бесплатно маски и антисептики были бы привязаны к каждой урне. Это как минимум. Но к сожалению, власть на этом тоже хочет заработать, а тупо игнорировать как делают белорусы - кишка тонка. Вот и принимаем полумеры. Власть делает вид что борется с вирусом, а народ делает вид что соблюдает дистанцию, карантин, носит маски и пр.

[Исправлено: Сергей_я, 22.06.2020 - 15:49]
Профайл

§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Можно разделить коллектив пополам и чередовать составы /



Можно, всё можно) но работодатели на это не пойдут)




Цитата-/Уже нет тех, кто не верит в вирус (я имею ввиду адекватных людей)./



Так адекватные сразу знали что вирус есть) волнения то будут от неадекватных)




Цитата-/Люди просто не верят в опасность вируса./



Ааааааа,ну да ну да)

Цитата-/что власти тоже не сильно заинтересованы в помощи людям./



А что же до этого было? Просто играется кто-то экономикой?)



Цитата-/тупо игнорировать как делают белорусы - кишка тонка./



А что вы все так батьку облизываете?) Аркадак вон тоже вирус не признает и вообще запретил его упоминать,давайте его в пример ставьте) хотя что там что там ситуация плачевная и люди умирают




Цитата-/Власть делает вид что борется с вирусом, а народ делает вид что соблюдает дистанцию, карантин, носит маски и/


Галвное чтобы у могил вид не делали а то вообще скучно будет
Профайл

§ Козлов я
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что же до этого было? Просто играется кто-то экономикой?)

Что до какого этого? Изначально все было полным фарсом. Скока человек выявили на постах? А вы видели как там меряли температуру, там разброс градусов был от 10 и больше. Стояли просто для виду, отмывали бабки. Ну не они сами конечно, а их начальство. Дезинфекцию автобусов никто ни разу не проводил, лично спрашивал у двух перевозчиков. Площадки 1-2 раза если прошли за 2 недели, то это хорошо.
Экономика тут не при чем ксати. Точнее людям, которые на этом заработают, плевать в принципе на экономику. Главное что они то в плюсе.
Цитата:
abaika95:
Главное чтобы у могил вид не делали а то вообще скучно будет

Могил итак куча по другим разным причинам их тоже не счесть.
Цитата:
abaika95:
А что вы все так батьку облизываете?) Аркадак вон тоже вирус не признает и вообще запретил его упоминать,давайте его в пример ставьте) хотя что там что там ситуация плачевная и люди умирают

Я не облизываю и не хвалю их президента. Он у них не сильно лучше/хуже нашего. А прав он или нет в этом плане сможем узнать через пару лет.
Нужно ли боятся вируса? Думаю да, нужно. Но то, что делаем мы, это ни разу не борьба с ним, а какой-то спектакль. Но само собой дураками выставляют народ, хотя вина обоюдная.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 78
Пользователей: 1
Всего: 79

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 66.56 Ko -
^ Наверх