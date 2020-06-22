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≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ shootnix
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то странные меры опять. Тот факт, что люди в битком забитом автобусе будут ездить без масок в течение недели - это, значит, норм. А вот в выходные вирус, наверное, активен особо, что даже на улицу нельзя выходить. Нелинейная логика какая-то.
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§ костанаец
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
костанаец


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Сообщений: 74
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 22.06.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 00.00 субботы, 27 июня, по 28 июня включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, Лисаковска, Аркалыка, Тобыла устанавливается режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией), который предполагает следующее:

как я понял на сутки?
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§ yudjin
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
как я понял на сутки?

на двое, 27 и 28.
Правда не понятно почему в выходные? Регистрируют сегодня, а меры через неделю.
Или опять митинги назначены?
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Регистрируют сегодня, а меры через неделю.Или опять митинги назначены?/




Сегодня большое колличество заражённых в городе обнаружили и до этого на выходных куча,дальше больше,поэтому и приняли решения экстренные.Выходные закрывают чтобы люди не шатались по магазинам,хотя как думаю больший процент заразится все же в трудовых коллективах
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§ Pasha
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Pasha


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 22.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И правильно, что рестораны и прочее закрыли. Жаль мелкие кафешки, за компанию пострадали. А так пусть хоть всё лето рестораны и иже с ними не открывают. Ещё бы авиасообщения запретить, но тут видимо областные руководители не могут, не их уровень. А полный карантин на выходные тоже понятен. В будни всё таки меньше люди гуляют. Да и " звоночек " - продолжите жить , словно вируса нет, и в будни всё прикроют. То совсем расслабились - маску одеть многие не могут, смотри-ка царской моське в ней не уютно.
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сегодня большое колличество заражённых в городе обнаружили и до этого на выходных куча,дальше больше,поэтому и приняли решения экстренные.

Зачем тогда врать? Одна неделя ни разу не поможет, минимум 2-3. Дают людям ложную надежду. Боятся писать полную правду.
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§ ZXC
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 22.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понял, 27 и 28 июня на своём транспорте на дачу ездить можно?

[Исправлено: ZXC, 22.06.2020 - 15:17]
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§ ZXC
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 22.06.20 - 15:16
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Одна неделя ни разу не поможет, минимум 2-3. Дают людям ложную надежду. Боятся писать полную правду./



Какую правду? О чем враньё? Сформулируйте вашу мысль
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
То совсем расслабились - маску одеть многие не могут, смотри-ка царской моське в ней не уютно.

То как носят у нас маски, и то как их надо носить на самом деле это две разные вещи. У нас носят маски от штрафов,а не от вируса. И это кстати прямая оплошность властей. Ну а власти все валят на народ. Цитата:
Pasha:
И правильно, что рестораны и прочее закрыли. Жаль мелкие кафешки, за компанию пострадали. А так пусть хоть всё лето рестораны и иже с ними не открывают.

Вам плевать что без работы сидит не одна тысяча людей? Или вы не видите проблему со всех сторон, а видите только со своей колокольни?

[Исправлено: Сергей_я, 22.06.2020 - 15:22]
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.06.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какую правду? О чем враньё? Сформулируйте вашу мысль

Вранье в сроках. Неужели не понятно?
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§ yudjin
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сегодня большое колличество заражённых в городе обнаружили и до этого на выходных куча,

подлизайло, без сопливых я прочитал и считать умею... мне не надо пересказывать новость... Или лишь бы вставить пять копеек.
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§ abaika95
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/прочитал и считать умею... мне не надо пересказывать новость/




Читать дачник может быть и умеешь,понять не всегда можешь, поэтому и домыслы прут как у бабушки околоподьездной)



Цитата-/Вранье в сроках. Неужели не понятно?/



Если вы последние пол года жили в Казахстане то могли видеть что по началу тоже вводили постепенные меры и "отпускали" карантин также раз в неделю) или вам не понятно что если сейчас ввести запрет сразу на весь месяц, народец у которого нет ни одного знакомого зараженного начнет выть на болотах ? Вот когда будут знакомые тогда введут)
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§ Тот самый
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хотя как думаю больший процент заразится все же в трудовых коллективах


Ну, конечно. Ведь 80% на удалёнке работают только на бумаге, по факту каждое утро и вечер в городе пробки - все едут на работу.
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