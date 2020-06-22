Цитата: Pasha:

То совсем расслабились - маску одеть многие не могут, смотри-ка царской моське в ней не уютно.

То как носят у нас маски, и то как их надо носить на самом деле это две разные вещи. У нас носят маски от штрафов,а не от вируса. И это кстати прямая оплошность властей. Ну а власти все валят на народ. Цитата: Pasha:

И правильно, что рестораны и прочее закрыли. Жаль мелкие кафешки, за компанию пострадали. А так пусть хоть всё лето рестораны и иже с ними не открывают.

Вам плевать что без работы сидит не одна тысяча людей? Или вы не видите проблему со всех сторон, а видите только со своей колокольни?



[Исправлено: Сергей_я, 22.06.2020 - 15:22]