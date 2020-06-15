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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 17.06.20 - 19:33
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|Сейчас,летом,особенно остро у владельцев частных домов,газонных территорий встает вопрос о стрижке газона. Чаще всего для этого используют триммер для газона, тем более,что они продаются свободно. Кто разбирается,то знает,что внутри триммера стоит леска,которая режет траву.Но бывают ситуации,когда леска испортилась и под рукой другой нет. Предлагаю вместо лески использовать пластиковые стяжки, как на фото. Длину отрегулируйте сами. Удачи!
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