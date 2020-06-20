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§ NG.kz
Авария на перекрестке Алтынсарина - Лермонтова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии ДТП. которое произошло сегодня, 20 июня, на перекрестке улиц Алтынсарина и Лермонтова, прислала "НГ" подписчица Елена.

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§ Тимур Гафуров
Re: Авария на перекрестке Алтынсарина - Лермонтова в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 536
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.06.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий пресс-службы ДП Костанайской облсти:
"В результате ДТП два пассажира автомобиля "Мазда" госпитализированы в больницу. Автомобиль "Мазда", следуя со стороны КСК по улице Алтынсарина, при повороте налево на улицу Лермонтова совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", двигавшийся во встречном направлении со стороны КЖБИ в сторону КСК. После столкновения ВАЗ ударил "Мазду", двигавшуюся в попутном направлении, которая от удара развернулась и столкнулась с БМВ"
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§ директор пляжа
Re: Авария на перекрестке Алтынсарина - Лермонтова в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.06.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
десятка двигалась на моргающий зеленый?) или мазда втупую так не убедилась.. не ясно
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* Тот самый
Re: Авария на перекрестке Алтынсарина - Лермонтова в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:на моргающий зеленый


Без видеозаписи не поймёшь. Есть чудилы, которые и на жёлтый залетают в перекрёсток.
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§ директор пляжа
Re: Авария на перекрестке Алтынсарина - Лермонтова в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.06.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Есть чудилы, которые и на жёлтый залетают в перекрёсток.

да каждый второй у нас в городе, иногда даже налево повернуть не успеваешь.
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