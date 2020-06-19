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§ NG.kz
Коронавирус прошёл полосой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехали в гости, решили покататься на каруселях. Вот только Центральный парк не работает, зато в Сити-центре всё открыто.
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§ electro
Re: Коронавирус прошёл полосой
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.06.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Француз ничего не говорил про сити-центр, он сказал про центральный парк. Ну и наши, хвосты поджав, позакрывали...
Интересно, если он скажет про набережную, они там живой кордон поставят?
Позорники трусливые :-x
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§ maxsaf
Re: Коронавирус прошёл полосой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Там резко начнется полная дезинфекция всего. Плановая))
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§ Козлов я
Коронавирус прошёл полосой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там резко начнется полная дезинфекция всего. Плановая))

А что, опять митинги планируются? 8-)
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§ maxsaf
Коронавирус прошёл полосой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А что, опять митинги планируются?

Я полагаю, кто-то то такие планы вынашивает круглосуточно. ))
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§ Victor Yang
Re: Коронавирус прошёл полосой
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12840
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формально - это прокат транспортных средств. Их разве кто-то запрещал?
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§ elektron
Re: Коронавирус прошёл полосой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5237
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Чисто теоретически, карусельки, тоже транспортные средства, кругового значения. :lol:
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§ Victor Yang
Коронавирус прошёл полосой
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12840
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чисто теоретически, карусельки, тоже транспортные средства, кругового значения.

Не, - никак.
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§ директор пляжа
Re: Коронавирус прошёл полосой
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.06.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор радовалась бы, что хотя-бы этот прокат работает! Что за люди пошли злые и ненавидящие всех и вся... яжмамки наверное очередные
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