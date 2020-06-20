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§ NG.kz
Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области зарегистрированы 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией̆ с симптомами (по состоянию на 19 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.
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§ Змея Подколодная
Re: Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.06.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пациенты изолированы в инфекционные стационары

Интересно, а коек всем хватило? Не переполнены ли стационары?
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§ abaika95
Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.06.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Интересно, а коек всем хватило? Не переполнены ли стационары?/


Дальше как понял все больше и больше будет,до нас только сейчас первая волна дошла и ждёт нас ад Италии и Испании......


Думаю кощунственно прозвучит но зато справедливо, но надо было неделю назад брать расписку по отказу от мед помощи у тех кто доказыает что вируса нет и это все заговор,потомучто наслушавшись этих вот "рен твшников" многие сомневающиеся люди и начинают вести себя беспечно
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§ Хозяин
Re: Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в...
Хозяин


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Сообщений: 96
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 20.06.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В очагах заболевания проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.

Знакомый доктор поведал, что 9 человек из одного дома и даже подъезда и что подъезд этот заблокировали. Кто знает в каком районе?
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§ Muad Dib
Re: Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 21.06.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
15 случаев приходятся на областной центр.


Понаехали тут. Спасибо соседним областям.

У меня вопрос к главному санитарному врачу Нечитайло В.С.: когда порог превысит по заболеваемости, вы ведь прикажете закрываться бизнесу, автобусным паркам, торгошам уйти на карантин. Только вот вся наша костанайская статистика подпорчена за счет приезжих из других областей, потому что рано открыли область. Почему тогда местные должны страдать, сидеть без зарплат из-за неумного управления?
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§ Kairat stayer
Re: Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Знакомый доктор поведал, что 9 человек из одного дома и даже подъезда и что подъезд этот заблокировали. Кто знает в каком районе?


Если действительно так, как вы описываете. Тогда на мой взгляд созданному коллегиальному органу - в частности информационному штабу не надо утаивать подробности, а следует оповещать население, предоставлением в СМИ пресс-рели́за или информационного сообщения. Чтобы всяких слухов и домыслов со стороны граждан не допускать.
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