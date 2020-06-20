abaika95 Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в Костанайской области #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4203

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:48 Цитата-/Интересно, а коек всем хватило? Не переполнены ли стационары?/





Дальше как понял все больше и больше будет,до нас только сейчас первая волна дошла и ждёт нас ад Италии и Испании......





Думаю кощунственно прозвучит но зато справедливо, но надо было неделю назад брать расписку по отказу от мед помощи у тех кто доказыает что вируса нет и это все заговор,потомучто наслушавшись этих вот "рен твшников" многие сомневающиеся люди и начинают вести себя беспечно