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≡ Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге выиграл «СарыаркаАвтоПром»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге выиграл «СарыаркаАвтоПром»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно информации на портале госзакупок, 13 автомобилей по Т19,28 млн каждый на общую сумму Т250,64 млн закупит ДП Алматы у ТОО «СарыаркаАвтоПром». Судя по техспецификации, автомобили будут использовать для транспортировки задержанных.
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§ abaika95
Re: Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость! Раз закупили значит надо)

Или это к теме сродни либеральному нытью в России? Ой Росгвардия закупила машины по разгону демонстраций, ой Полиция закупила автозаки,ой боевые ракеты строят ой танки продают и что?)) Где такие машины не покупают?) В Голландии резиновыми уточками что-ли демонстрации разгоняют?))
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§ drakon
Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге выиграл «СарыаркаАвтоПром»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19433
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошая новость!

Очень,хорошая, новость... 8-) :-o
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§ сайлау курманов
Re: Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.06.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо есть большая потребность в этих специализированных авто, много народу сидят дома и сильно переживают как дальше сложится
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§ Сергей kst
Re: Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 22.06.20 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выиграло ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38995


Кто бы сомневался.
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