elektron «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5237

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:43 Просто накипело.

Цитата: //По состоянию на 2017 год в Казахстане больше всего людей умирает от болезней органов системы кровообращения – 24,44% всех умерших, на втором месте – болезни органов дыхания – 12,89%, третье место – от новообразований – 12%, меньше всего казахстанцев погибает от инфекционных и паразитарных болезней – 1,09%. От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого поражения мозга – 11 864 человека. От болезней органов дыхания скончалось 16 635 человек, из них от гриппа, ОРЗ и пневмонии – 3 670, от туберкулеза – 540 человек....Подробнее: https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2018-11/ot-chego-umirayut-kazakhstancyКопирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.



При всём уважении ко всем, от гриппа есть прививки, от туберкулёза тоже. От гипертонии, тоже есть медикаменты, просто нужно идти к врачу, или хотя бы для начала самому давление начать мерить. И никто кардонов-блокпостов не создаёт, а тут 113 человек, якобы от короны умерло, всё катастрофа. Да медикам в ноги кляняться нужно. Сердечно сосудистые кстати в большинстве своём тоже терапируются.

Если в 2017-ом году добровольно умерло более 30-ти тыс. человек, которых можно было спасти, при обращении к врачу, к чему всё это сегодня тогда? Вдруг начали о себе думать? Не верю. Потому как от перечисленных болячек мрут и дальше, и возможно не меньше.



[Исправлено: elektron, 21.06.2020 - 17:58]



[Исправлено: elektron, 21.06.2020 - 18:02]