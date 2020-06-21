«Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.20 - 15:36
«В день съемок в провизорном стационаре Актюбинского медцентра было уже около 110 пациентов на 100 койках, железнодорожной больнице – 200», - заявили в областном управлении здравоохранения. Читать новость
Вечно ноющие медики и педагоги. На фига вы идете в эту сферу с нестабильным эмоциональным фоном. А эта мадам вообще оборзевшая, при пациенте вопить. Хватит истерить, идите и лечите, просто делайте свою работу.
Не встанут и не уйдут. В авральном режиме будут работать, сутки через сутки. Усиленно. Будь то эпидемия,война,режим ЧП и т.д., их профессия это предусматривает. Как и вояки,полиция и т.д. Знали, куда шли, сейчас не фик ныть и сваливать все на нервный срыв. Где полыхнет, туда и закинут на усиленное несение службы. Медики военнообязанные. РАБОТАЙТЕ.
Написано же, "эта мадам" двое суток подряд отработала, больница их на тот момент уже приняла 110 пациентов на 100 коек. И посыл её в целом был верный: больница перегружена, обеспечить качественной медпомощью она больных не сможет, поэтому везите дальше.
Просто накипело. Цитата: //По состоянию на 2017 год в Казахстане больше всего людей умирает от болезней органов системы кровообращения – 24,44% всех умерших, на втором месте – болезни органов дыхания – 12,89%, третье место – от новообразований – 12%, меньше всего казахстанцев погибает от инфекционных и паразитарных болезней – 1,09%. От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого поражения мозга – 11 864 человека. От болезней органов дыхания скончалось 16 635 человек, из них от гриппа, ОРЗ и пневмонии – 3 670, от туберкулеза – 540 человек....Подробнее: https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2018-11/ot-chego-umirayut-kazakhstancyКопирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
При всём уважении ко всем, от гриппа есть прививки, от туберкулёза тоже. От гипертонии, тоже есть медикаменты, просто нужно идти к врачу, или хотя бы для начала самому давление начать мерить. И никто кардонов-блокпостов не создаёт, а тут 113 человек, якобы от короны умерло, всё катастрофа. Да медикам в ноги кляняться нужно. Сердечно сосудистые кстати в большинстве своём тоже терапируются. Если в 2017-ом году добровольно умерло более 30-ти тыс. человек, которых можно было спасти, при обращении к врачу, к чему всё это сегодня тогда? Вдруг начали о себе думать? Не верю. Потому как от перечисленных болячек мрут и дальше, и возможно не меньше.
Сперва население не верит в коронавирус, ищет теории заговора и тех, кто на этом наживается. Потом случается массовая пневмония, поскольку население не верило в коронавирус, не соблюдало меры дистанцированния и предписания на случай вирусной эпидемии. Вот те, кто говорил, а пофигу на все, переболеем, получим коллективный иммунитет попадают в больницы. Они же говорили: "Что за истерия, это обычный грипп!", "Лучше грипповать, чем с голоду помирать!". Ну а теперь этим неверующим говорят, везите их куда-нибудь, мест нет...
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