elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4132





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5236

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:19 Цитата: drakon:

я почему то - подумал, что ты на работе..

Не завтра, то да. Опять понедельник.



А сегодня и на рыбалку сходил, уточку (селезень вроде) покормил, на людей посмотрел...



Деревья старше меня раз в 50-т наверное тоже сфотал. Не знаю как называются, но чтобы объять, три меня как минимум нужно.