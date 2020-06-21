Змея Подколодная «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1157

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Цитата: ,встанут и уйдут

Не встанут и не уйдут. В авральном режиме будут работать, сутки через сутки. Усиленно. Будь то эпидемия,война,режим ЧП и т.д., их профессия это предусматривает. Как и вояки,полиция и т.д. Знали, куда шли, сейчас не фик ныть и сваливать все на нервный срыв. Где полыхнет, туда и закинут на усиленное несение службы. Медики военнообязанные. РАБОТАЙТЕ.