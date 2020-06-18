NG.kz США: итоги одного года жизни



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:08 Пришел коронавирус и все испортил: начинаем жить по новым правилам. 12 июня 2019 года я прилетел в США, уже 12 месяцев живу и работаю в стране своей мечты, но волшебства тут нет. Как и в других странах, в США люди болеют, остаются без работы, а если и работают, то не всегда в чистом и просторном офисе.

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