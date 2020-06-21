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≡ «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В день съемок в провизорном стационаре Актюбинского медцентра было уже около 110 пациентов на 100 койках, железнодорожной больнице – 200», - заявили в областном управлении здравоохранения.
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§ URAL73
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
URAL73


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 21.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нервный срыв? чё за врач такой, неуравновешанный.
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§ Змея Подколодная
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечно ноющие медики и педагоги. На фига вы идете в эту сферу с нестабильным эмоциональным фоном. А эта мадам вообще оборзевшая, при пациенте вопить. Хватит истерить, идите и лечите, просто делайте свою работу.
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§ abaika95
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.06.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Хватит истерить, идите и лечите, просто делайте свою работу./



Ок) тогда истерить начнёте вы) если врачи начнут просто делать свою работу и не задерживаться на ней,встанут и уйдут когда смена закончиться а там хоть трава не расти,просто работа же
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§ MAN
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 21.06.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивил. Они так и делают. Всё это последствия реформирования.
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§ таноми52
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1817
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.06.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такая ситуация наблюдается во многих регионах Казахстана: места в стационарах заканчиваются, а пациенты все прибывают

Источник: https://www.ng.kz/modules/news

что же нас ожидает?
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§ Victor Yang
«Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12840
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
что же нас ожидает?

Московский сценарий карантина, наверное - там даже в магазин без электронного пропуска выйти было нельзя.
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§ Змея Подколодная
«Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.06.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,встанут и уйдут

Не встанут и не уйдут. В авральном режиме будут работать, сутки через сутки. Усиленно. Будь то эпидемия,война,режим ЧП и т.д., их профессия это предусматривает. Как и вояки,полиция и т.д. Знали, куда шли, сейчас не фик ныть и сваливать все на нервный срыв. Где полыхнет, туда и закинут на усиленное несение службы. Медики военнообязанные. РАБОТАЙТЕ.
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§ elektron
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нормальное решение было принято, причём тут нервный срыв? Всё правильно, иди в поликлинику. Надо же как вирус распиарили, что всем вдруг полежать в больничке захотелось! 8-) :-x
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§ elektron
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//объяснила свое некорректное поведение нервным срывом после двух суток непрерывной работы в связи с нехваткой кадров//
Да при таких условиях у кого хочешь "крыша" поедет
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§ Тот самый
Re: «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 790
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А эта мадам вообще оборзевшая


Написано же, "эта мадам" двое суток подряд отработала, больница их на тот момент уже приняла 110 пациентов на 100 коек. И посыл её в целом был верный: больница перегружена, обеспечить качественной медпомощью она больных не сможет, поэтому везите дальше.
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