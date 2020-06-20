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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, картинки с Радикала - не загружаются... :-o :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сообщаю, что за 1 неделю,у нас,в районе

заболело - 4 чел.
вылечилось - 2 чел.
умерло - 0 чел.
Здоровья - всем... :lol: :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Каждый, должен - знать... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


С Праздником, Товарищи! :lol: :lol: :lol:
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