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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.06.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Интересно, какие больше наживаются, зарубежные или местные?

А это не так уж и важно, кто больше. Рука руку моет. Они все из одной секты, поклоняющейся Золотому Тельцу. А раз купюры постоянно закрывают им глаза, вряд ли можно ожидать объективного взгляда на текущую действительность.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1816
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но тебя я всегда рад "видеть" и читать.



Эл!
Признательна! :kiss:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 966
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.06.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst: Совсем обалдели что-ли?Человек с хорошей иммунной системой стал опасен!
Чему Вы удивлены? Этот тренд давний и будет впредь прогрессировать. Умный человек опасен для глупого. Здоровый для больного. Предприимчивый и смекалистый для безответственного и ленивого. На самом деле это очень естественно, и чрезвычайно просто выводится логическим путём. Даже на этом форуме нашлось некоторое количество "сочувствующих" (внимание!!!!) наркоману с кучей судимостей и осуждающих человека обладающим достаточной силой духа для того чтобы избавить общество от него.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.06.2020 - 23:27]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Если что, я топил не за убитого, а за правовую основу. Беспредел с превышением сл.пол. полицейскими. Не их задача однако судить и решать кому жить или нет, тем более, когда нет очевидной угрозы для них. Это дело суда. Так и до анархии не далеко. А когда правовая система не в состоянии обеспечить безопасность населения, наверное причина где то более глубоко зарыта. Каким бы он негативным героем не был. Задача полиции не может и не должна быть - убивать.
ПС: разве что с целью самообороны-защиты при угрозе жизни и других исключительных случаях.

[Исправлено: elektron, 19.06.2020 - 17:44]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Даже на этом форуме нашлось некоторое количество "сочувствующих" (внимание!!!!) наркоману с кучей судимостей и осуждающих человека обладающим достаточной силой духа для того чтобы избавить общество от него.

Мощно))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.06.2020 - 23:28]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.06.20 - 06:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вы плохого мнения обо мне. Я в курсе за что именно Вы топили.
Точно также в курсе что ни суд, ни законодательство вообще не предусматривают окончательного избавления от подобных персонажей. Дадут очередные 3-5 лет лежания на боку с кормежкой и охраной и всё это за счёт добропорядочного налогоплательщика. Это справедливо? По-моему нет. Только у меня духу не хватило кончить на месте нарика залезшего в мою квартиру, а этот сотрудник полиции молодец.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1816
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.06.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг, в ФРГ, оказывается, памятники Ленину начали ставить!
Неожиданно...
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/20/molodcy-vse-pravyashchie-klassy-razdrazheny-v-frg-otkryt-pamyatnik-leninu?utm_source=smi2
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
в ФРГ, оказывается, памятники Ленину начали ставить! Неожиданно...

Ну а почему бы и нет. Это для постсоветских - "земля крестьянам, заводы рабочим, пролетарии всех стран объединяйтесь и тд... А в мировом то масштабе, чуть ли не Колумб. ;-) Только вот открытие Колумба по большому счёту лучше бы "закрыть" было. :lol: 8-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неожиданно...

Суд - разрешил установить
памятник Ленину В.И.... :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ФРГ, оказывается, памятники Ленину начали ставить!Неожиданно.../




Полит повестка подходящая ) там немного не тому Ленину ставят памятник) понятно что человеку, но местные левые смысл вкладывают в него другой) он сейчас как знамя антирасизма на равные с Мартином Лютером Кингом,Малькольмом Иксом и Флойдом их даже рисует всех вместе и Ленину цвет лица немного затемняют))) так что не создателю СССР памятник)) и история там для них на последнем месте,главное свою тему пропихнуть а под нее все что угодно можно вписать) не удивлюсь что Немецкие левые начнут требовать памятники Бисмарку свалить как одному из создателей Германской империи
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.06.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Даже на этом форуме нашлось некоторое количество "сочувствующих" (внимание!!!!) наркоману с кучей судимостей и осуждающих человека обладающим достаточной силой духа для того чтобы избавить общество от него./



Вот щас не понял? Это что за местечковый социал-дарвинизм? если спроецировать ситуацию с убийством на наше (безрасисткое) общество, то по вашему нормально и можно (!) так человека убивать ? Без суда и следствия? На улице как собаку? Человека который в той ситуации не представлял угрозы не для полицейского ни для прохожих? На себя не хотите примерить роль этой жертвы? Вдруг Найдется (а он найдется) и на вас социал-дарвинист которой посчитает что ваше прибывание на земле осложняет обществу жизнь? И придушит вас как собаку, взяв на себя священную миссию избавления от вредителей
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