elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #11959





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5232

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: Butch:



Если что, я топил не за убитого, а за правовую основу. Беспредел с превышением сл.пол. полицейскими. Не их задача однако судить и решать кому жить или нет, тем более, когда нет очевидной угрозы для них. Это дело суда. Так и до анархии не далеко. А когда правовая система не в состоянии обеспечить безопасность населения, наверное причина где то более глубоко зарыта. Каким бы он негативным героем не был. Задача полиции не может и не должна быть - убивать.

ПС: разве что с целью самообороны-защиты при угрозе жизни и других исключительных случаях.



[Исправлено: elektron, 19.06.2020 - 17:44]