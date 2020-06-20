Цитата: Змея Подколодная:

уже на Хайнянь можно?

Ну, в Китае прирост остановился, хотя уже пару дней проскакивают новостишки о "второй волне". Но вот в Турцию сейчас разрешать полёты - как-то непродуманно.

Цитата: главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры

Так в Турции эпидобстановка и не улучшалась.

Цитата: Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами.

Долетел с соблюдением мер, это хорошо. А дальше? Отдохнул, подхватил, на выезде стопорнули в аэропорте, остался ещё на 2 недели. А лечение в Турции дорогое, страховка покроет расходы или нет - хз.