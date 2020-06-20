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§ NG.kz
Казахстан возобновляет международные рейсы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно фактическому расписанию на сайте международного аэропорта Алматы, сегодня казахстанцы уже смогут вылететь в Анталью (Турция) и Дубай (ОАЭ), а завтра из Алматы также можно будет вылететь в Стамбул и Анталью.
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§ Змея Подколодная
Re: Казахстан возобновляет международные рейсы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.06.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: Логично все)))

Чо,уже на Хайнянь можно?)))
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§ Тот самый
Re: Казахстан возобновляет международные рейсы
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.06.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А они-то с нами возобновят? Скорее всего будет так: по прилету начнут тестировать, найдут корону у наших туристов и прикроют авиасообщение.

Цитата:
сегодня также есть рейсы из Дели


Тоже отличная новость - в Индии каждый день регистрируют 10000+ новых случаев.
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§ Сыкымы
Re: Казахстан возобновляет международные рейсы
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.06.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
уже на Хайнянь можно?

Ну, в Китае прирост остановился, хотя уже пару дней проскакивают новостишки о "второй волне". Но вот в Турцию сейчас разрешать полёты - как-то непродуманно.
Цитата:
главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры

Так в Турции эпидобстановка и не улучшалась.
Цитата:
Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами.

Долетел с соблюдением мер, это хорошо. А дальше? Отдохнул, подхватил, на выезде стопорнули в аэропорте, остался ещё на 2 недели. А лечение в Турции дорогое, страховка покроет расходы или нет - хз.
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