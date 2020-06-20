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§ NG.kz
Пляжный сезон карантинного режима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пляжный сезон в этом году выдался особенно жарким. Не только потому, что костанайцы наблюдали аномально высокие температуры в начале лета, но и потому, что открытие сезона совпало с режимом карантина. По этой причине все места для купания официально остаются закрытыми. На деле отдыхающие давно их открыли как на муниципальных, так и частных пляжах, не говоря уже о диких. Почему карантин для пляжей все еще жесткий, а контроль мягкий, выясняли корреспонденты «НГ».
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§ yudjin
Re: Пляжный сезон карантинного режима
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6715
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.06.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На деле непрочными оказался не только гранит, но и все обещания чиновников по обустройству этой зоны.

По мне, так это нецелевое освоение бюджета. ...не разумное и не рациональное. Сколько в Костанае длится купальный сезон? Максимум 2-3 недели в году. И надо ли вбухивать колоссальные деньги в такой объект, использующийся так мало? Мало того, вбухали, освоили, растащили... Это же всё содержать надо. Работать коммунальщикам, привлекать бизнес, который вряд ли туда пойдет, опять же из-за короткого сезона. Пример тому набережная в центре. Пока был интерес прежнего акима, там как-то жизнь теплилась: клумбы шикарные были, концерты и мероприятия даже пару раз были, соки-воды, мороженое, прокат лодок... Посмотрите, что сейчас... так и недоделанная часть от родника до моста, скудная растительность, отсутствие не только бизнеса, но и гулящих...
а деньги о не малые освоены!

Цитата:
который все автомобилисты игнорируют и смело едут по пешеходной дорожке.

вот и вся культур-мультур наших людей... хочу и еду....патамушта пох...




Цитата:
поэтому образовалась береговая зона, которую сейчас используют для отдыха, - пояснил заместитель руководителя Северного РАОСО Сергей ШМИДТ. - Но место для купания здесь опасное.

Странная позиция и ситуация. Песок завозили, пляжные КАБИНКИ для переодевания поставили, причем за бюджетные деньги и наверняка по проекту... НО пляжем не считается!
Тогда для чего они? Создания иллюзии благополучия курортно-степного городка?
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