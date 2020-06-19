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§ NG.kz
Выпьем клубники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад я попробовала сделать яблочную настойку. Она так понравилась нашей компании - легкая, вкусная, с головокружительным ароматом - что я стала присматриваться ко всем душистым фруктам и ягодам. И по этой части, конечно, клубника, точнее садовая земляника, в числе фавориток. Из нее напиток тоже очень хорош. А если добавить больше сахара, то можно, пожалуй, говорить о домашнем ликере.
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§ drakon
Re: Выпьем клубники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это будет - сильно сладкая.
Настойка... :lol: :oops:
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§ drakon
Выпьем клубники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно купить в магазине... :lol: ;-)
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§ drakon
Выпьем клубники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно сделать - вишнёвую.
Не такая сдадкая - будет... :lol: ;-)
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§ drakon
Re: Выпьем клубники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, в магазине. Клубничная.

Не знаю, ликёр или настойка?
Крепость 9%... :lol: ;-)
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§ drakon
Выпьем клубники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё какие то, ностоянные напитки.

Крепость 40%. Но я такие не любил.
Получается - сладкая водка. Но немцы
от них - тащатся... :lol: :oops: ;-)
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