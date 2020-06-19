Цитата: Змея Подколодная:

Дракон, как я поняла, именно об этом пишет.

Нет. Он не писал про отдельные личности - он писал про страну в целом.

Цитата: drakon:

Абайка.Исправились нацисты или нет, наверное - нет. А вот работать, вы - никогда не будете. Будете ждать до конца дней Своих - Инвестиций, тоесть - Халяву...