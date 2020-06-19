Цитата: abaika95:

Немцы вон тоже 12 лет подряд нацистами были а потом резко исправились) или не исправились?)

Абайка.Исправились нацисты или нет, наверное - нет.

А вот работать, вы - никогда не будете.

Будете ждать до конца дней Своих -

Инвестиций, тоесть - Халяву...