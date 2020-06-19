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≡ Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности подозревается в подстрекательстве к даче взятки. Он получил от представителя коммерческой организации 14 млн тенге.
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* drakon
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Немцы вон тоже 12 лет подряд нацистами были а потом резко исправились) или не исправились?)

Абайка.Исправились нацисты или нет, наверное - нет.
А вот работать, вы - никогда не будете.
Будете ждать до конца дней Своих -
Инвестиций, тоесть - Халяву... :lol: :-o
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§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.06.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Исправились нацисты или нет, наверное - нет./




А немцы?)



Цитата-/вот работать, вы - никогда не будете.Будете ждать до конца дней Своих -Инвестиций, тоесть - Халяву/




Пишет человек который уехал в европу где к благополучию страны проживания палец о палец не ударил, но уже с умным видом лезет поучать)) мигранты видать все такие ))
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