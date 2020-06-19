Muad Dib Re: 11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 46

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:21 Пора на автобусах, самолетах и поездах клеить "Кому-то везет... COVID-19"

По факту людей на 2 месяца отправили по домам, выделили много денег на соц. выплаты, чтобы эти несчестные 1-2 случая в день сохранить, а потом разрешают инфицированных областям путешествовать по Казахстану, они за день нам навозят больше, чем вся область прибавляет за неделю. Театр абсурда.