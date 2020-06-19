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≡ Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение об открытии трех санитарных постов на территории Костанайской области было принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 18 июня.
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§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да сняли в А-те все блок-посты.
Их везде сняли. Как и режим ЧП, который был основанием их установки внутри страны.
Маловато как-то решения метечковой комиссии для установки блок-постов. Не является ли их установка нарушением наших прав?
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§ abaika95
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да сняли в А-те все блок-посты.Их везде сняли. Как и режим ЧП,/


Читаем

Караганда. 11 июня. КазТАГ – Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане. «С 13 июня ограждаются периметры карантинных зон - Жезказган, Каркаралинский район, поселок Жарык Шетского района - с установлением блокпостов.



Как сняли так и вернут обратно) везде если надо)


По правоустановке блокпостов ничего не скажу) самому интересно,если газета сделает запрос по какому НПА устанавливают ограничения вот тогда и будем знать
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§ Козлов я
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Ну не ведите себя как бараны, тогда и загонов не будет.

Она хотела сказать
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§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот конкретно сейчас откройте инстаграмм НГ! Вы ох@@@те! И так целый, бл@@@, день!!!
Пробка в сторону Рудного в несколько километров! Там дачи, люди поехали на полив. А после 17-00 потянутся домой в Рудный. Дачники начнут после 19 возвращаться в город.
Ну КУДА смотрит акимат! ЧЕМ вы думали, когда открывали этот балаган?! Прекратите это издевательство!

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.06.2020 - 17:17]
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§ yudjin
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
yudjin


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Сообщений: 6714
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.06.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Там дачи, люди поехали на полив.

Ага...и я поехал. На автобусе :-P :-P :-P А его пропускают вне очереди...
Обстановка комичная конечно. Термометрия под дулом автомата!
Вот любят у нас вокруг себя некоторые службы жути нагнать изображая свою исключительную напыщенную важность... заборы, блоки, мигалки, костюмы, автоматы, а по факту полнейшую бесполезность с геморроем для людей. И сами мучаются, и народ раздражают.
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§ yudjin
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6714
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.06.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предложение. В поликлиники сказали лишний раз не соваться. Поэтому можно на трассах сразу организовать прохождение скрининга. Навезти вагончиков: для термометрии, узи, флюораграфия, кресло гинекологическое...
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§ electro
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 20.06.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши потомки, если они, конечно, появятся и выживут в этом балагане, назовут его
долбоящерингом карантинным...
соответственно и пожелание для "властей", ходите почаще в финскую баню, градусов под 120.
...
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x

[Исправлено: electro, 20.06.2020 - 00:08]
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§ Muad Dib
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Muad Dib


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Сообщений: 46
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 20.06.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем было открывать область для приезжих их других городов и областей, если у нас по области мало случаев, а в Астане скоро каждый третий будет с COVID-19? Хотели бы бороться с вирусом, не стали бы так поспешно открывать границы, нам теперь коронавирус завозят пачками из Астаны и других городов, а эти люди еще заразят с десяток, какой смысл был два месяца держать людей без работы, защищаясь от роста инфекции, чтобы потом тупо открыть сообщения между областями. 10 инфицированных приехавших кому-то в гости оптправляют на смарку эти 2 месяца сидения дома. Что-то не дружат эти ребята с элементарной математикой. А вся прочая работа по "сдерживанию" походит на мешание бочки воды одним пальцем.
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