Muad Dib Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в... #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 46

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:16 Зачем было открывать область для приезжих их других городов и областей, если у нас по области мало случаев, а в Астане скоро каждый третий будет с COVID-19? Хотели бы бороться с вирусом, не стали бы так поспешно открывать границы, нам теперь коронавирус завозят пачками из Астаны и других городов, а эти люди еще заразят с десяток, какой смысл был два месяца держать людей без работы, защищаясь от роста инфекции, чтобы потом тупо открыть сообщения между областями. 10 инфицированных приехавших кому-то в гости оптправляют на смарку эти 2 месяца сидения дома. Что-то не дружат эти ребята с элементарной математикой. А вся прочая работа по "сдерживанию" походит на мешание бочки воды одним пальцем.