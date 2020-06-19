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§ NG.kz
У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они были бессимптомными носителями вируса. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Дошкольное учреждение закрыли на карантин.
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§ Сергей kst
У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Педагоги дет.сада №69,подтвердите пожалуйста достоверность информации.Что-то поползла у нас вверх отчетность по бессимптомным.То чувство,когда ты здоров-ты опасен.
Каждый имеет право на сомнения, честно говоря,сомневаюсь я в качестве систем-тестов.То она показывает положительный результат,затем отрицательный.Не дай Бог и вакцина такая-же будет.
Вообще,имхо- ситуация с КОВИДом ,кому-то очень на руку.Поэтому,еще не скоро эта шизофрения пройдет.

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 17:34]
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§ Козлов я
Re: У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ electro
Re: У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.06.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они были бессимптомными носителями вируса. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38982?1592577681


Можете пояснить, почему были?
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§ yudjin
Re: У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6714
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.06.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они были бессимптомными носителями вируса.

А как интересно на крючок попались? Были в кругу контактных лиц ранее заболевших? Или добровольно-принудительно за свои деньги сдали тест?
Как их выявили-то?
Вот работают люди, симптомов никаких и тут....бац! у вас коронавирус!
Кактаг?
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§ maxsaf
У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7099
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Звонишь в скорую, говоришь что у тебя бессимптомный коронавирус - приедут и дома тест возьмут))
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