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§ NG.kz
Возвращение дачных автобусов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньше недели понадобилось властям областного центра, чтобы понять - радикальное изменение графика движения дачных автобусов люди терпеть не намерены. Напомним, на 7 маршрутах перевозчики с разрешения акимата произвели «оптимизацию»: уменьшили количество рейсов и увеличили количество не рабочих для автобусов дней. Некоторые известили дачников, что будут возить их лишь три дня в неделю.
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§ electro
Re: Возвращение дачных автобусов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.06.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозчики и сами не рады уже, что когда-то взяли эти маршруты, а акиматским всё также фиолетово...
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