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§ NG.kz
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности подозревается в подстрекательстве к даче взятки. Он получил от представителя коммерческой организации 14 млн тенге.
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§ Сабыр
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже,ещё под одним Василием "горит земля" 8-)
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§ abaika95
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Похоже,ещё под одним Василием/



А что, руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области» тоже Василием зовут?) Что за управление такое одни Василии)
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§ Сергей kst
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти некоторые личности,они к взяткам ,как мухи на навоз.
Китайский пример нужен-за взятку и наркотики -расстрел.Сразу порядеет количество "малообеспеченных" чиновников.Так глядиш освободится дорога, молодым действительно патриотическим кадрам.Мечты мечты...

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 15:07]
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§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Китайский пример нужен-за взятку и наркотики -расстрел.Сразу порядеет количество "малообеспеченных" чиновников.Так глядиш освободится дорога)/



Китайский пример Китайский пример) интересно что там уже давно стреляют коррупционеров за воровство, но их от этого меньше не становиться) парадокс) а вот в Японии не расстреливают и коррупционеров там меньше) может дело не в расстрелах?
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§ Сергей kst
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
интересно что там уже давно стреляют коррупционеров за воровство, но их от этого меньше не становиться) парадокс)
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144

Ничего парадоксального,их 1,5млрд,а нас 18 млн.И подскажите пожалуйста,на сколько давно?
Цитата:
Японии не расстреливают и коррупционеров там меньше) может дело не в расстрелах?

Естественно,дело в государственном строе,государственном подходе и менталитете страны.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144


[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:01]

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:02]
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§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ничего парадоксального,их 1,5млрд,а нас 18 млн.И подскажите пожалуйста,на сколько давно?/



А причем тут сколько их а сколько нас? Расстреливают то каждый год большие кучи народа и что-то коррупционеров меньше не становится) расстрел то должен эффект какой психологический давать или это просто от населения таким образом избавляються?)


На сколько давно не скажу,лень искать литературу по теме,но думаю не 2-3 последних года)


Цитата-/Естественно,дело в государственном строе,государственном подходе и менталитете страны./



Ну так и мы не Китайцы) зачем именно их опыт повторять?) Может лучше как в Японии?
Пришел человек на госслужбу ему сразу гособеспечение-квартиру,машину,зарплату хорошую,пенсию,детский сад бесплатный и.т.д только косякнул то у него сразу все мигом отобрали,семью на улицу с голой попой и ещё штраф влипили чтобы он из своих заначек всё покрыл) и тогда человек будет думать,воровать что-то или лучше не надо?) А как в Китае кончено можно, только вот повторюсь проблему это не решает,воровали и дальше воруют)
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§ Козлов я
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 5555
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 19.06.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может дело не в расстрелах?

Дело в японцах.... :lol: Для интереса.... погуглите как они пашут
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§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/погуглите как они пашут/



Не хочу)
Есть примерное понимание)
Может тоже начнем?
Но тут тогда либо все либо никто,ведь у них во всех сферах пахари?)
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§ drakon
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19418
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
погуглите как они пашут

Цитата:
abaika95:
Может тоже начнем?

Поздно уже. 30 лет, назад,
надо было - начинать, пахать... :lol: ;-)
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§ Сергей kst
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пришел человек на госслужбу ему сразу гособеспечение-квартиру,машину,зарплату хорошую,пенсию,детский сад бесплатный
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855155&topic_id=41009&forumid=1#855155

Вместо миллиардов,нужно выделить два кладбища.Другим неповадно будет.
По поводу строя и менталита , подразумевал японцев.И вообще,раз уж пошла такая тема,то почему только госслужащим??Не уж-то скажем хлебороб,инженер,токарь или доярка,не заслуживают достойной оплаты труда и соц.благ?
Для реальных вершителей судьбы страны,итак все блага цивилизации.А нынешние поберушники взяток,мелочь пузатая,поставленная собирать дань.И расчесывают их ряды периодически,когда зажираются,потому,что начинают воровать мимо "кассы".

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 17:13]
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§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поздно уже. 30 лет, назад,надо было - начинать, пахать.../



А что дальше конец света и истории?) И ничего не изменить и не исправить?) Немцы вон тоже 12 лет подряд нацистами были а потом резко исправились) или не исправились?)



Цитата-/Вместо миллиардов,нужно выделить два кладбища.Другим неповадно будет./



Тьфу опять двадцать пять) ну вон писал же в Китае каждый год эти кладбища заполняют (по данным Википедии 15 тыс в год убивают) и каждый год всеровно кто-то ворует) в чем смысл тогда?)


Цитата-/По поводу строя и менталита , подразумевал японцев.И вообще,раз уж пошла такая тема,то почему только госслужащим??Не уж-то скажем хлебороб,инженер,токарь или доярка,не заслуживают достойной оплаты труда и соц.благ?/



Заслуживают,бесспорно, но для этого надо чтобы сначала государственным людям деньги дали чтобы они не воровали а потом уже они и другим такую жизнь будут делать) или что к примеру из нашей истории в СССР доярка выше партработника получала? А хороший инженер, токарь или работяга на фабрике и сейчас и тогда деньги больше получают чем госслужащие,так что.....




Цитата-/Для реальных вершителей судьбы страны,итак все блага цивилизации.А нынешние поберушники взяток,мелочь пузатая,поставленная собирать дань/



Этих реальных вершителей судеб человек 100-150 на всю страну которые действительно миллионеры,остальные то так мелкие управленцы) или у нас когда то по другому было?) Ну-ка привидите пример из истории)
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§ maxsaf
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7098
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел образования прям святые люди, 5 процентов отката это копейки по сравнению с рудненской пилорамой, где половину на колесе оборзения отпилили :lol:
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§ MAN
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 19.06.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это система, а проще ОПГ берет и будет брать. Его бы КГБ сдать. Все явки сдал бы. А так будет кричать, бес попутал.
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