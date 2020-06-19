abaika95 Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4193

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата-/Поздно уже. 30 лет, назад,надо было - начинать, пахать.../







А что дальше конец света и истории?) И ничего не изменить и не исправить?) Немцы вон тоже 12 лет подряд нацистами были а потом резко исправились) или не исправились?)







Цитата-/Вместо миллиардов,нужно выделить два кладбища.Другим неповадно будет./







Тьфу опять двадцать пять) ну вон писал же в Китае каждый год эти кладбища заполняют (по данным Википедии 15 тыс в год убивают) и каждый год всеровно кто-то ворует) в чем смысл тогда?)





Цитата-/По поводу строя и менталита , подразумевал японцев.И вообще,раз уж пошла такая тема,то почему только госслужащим??Не уж-то скажем хлебороб,инженер,токарь или доярка,не заслуживают достойной оплаты труда и соц.благ?/







Заслуживают,бесспорно, но для этого надо чтобы сначала государственным людям деньги дали чтобы они не воровали а потом уже они и другим такую жизнь будут делать) или что к примеру из нашей истории в СССР доярка выше партработника получала? А хороший инженер, токарь или работяга на фабрике и сейчас и тогда деньги больше получают чем госслужащие,так что.....









Цитата-/Для реальных вершителей судьбы страны,итак все блага цивилизации.А нынешние поберушники взяток,мелочь пузатая,поставленная собирать дань/







Этих реальных вершителей судеб человек 100-150 на всю страну которые действительно миллионеры,остальные то так мелкие управленцы) или у нас когда то по другому было?) Ну-ка привидите пример из истории)