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§ NG.kz
11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семь случаев, четыре из которых в Рудном и три в Костанае, - завозные. Еще по одному выявлено в Житикаре, Алтынсаринском, Мендыкаринском и Жангельдинском районах. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в информационном областном штабе.
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§ Козлов я
Re: 11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот у другого китайского соседа, Вьетнама, на 97 миллионов жителей всего 335 заболевших и НИ ОДНОГО умершего. Они работали на опережение. Эпидемию в стране объявили, когда у них было 6 больных!
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§ директор пляжа
Re: 11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 19.06.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Они работали на опережение

а как же бабки ВОЗ?
неправильно как бэ.. такую рыбу с финансированием упустить.
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§ Сергей kst
11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а как же бабки ВОЗ? неправильно как бэ.. такую рыбу с финансированием упустить.

)) А наши сказали,что помощь от наВОЗа скорее психологическая,чем финансовая.И что у нас бабла хватает,ха.Бабла хватает-поэтому будут поднимать НДС и КНП.Кросаучеги.

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 17:42]
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§ Сергей kst
11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Они работали на опережение. Эпидемию в стране объявили, когда у них было 6 больных!

Наши решили подождать,чтоб заразились побольше,что бы затем выделить побольше охулиардов,на борьбу с вирусом.
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