NG.kz 11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в Костанайской области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:20 Семь случаев, четыре из которых в Рудном и три в Костанае, - завозные. Еще по одному выявлено в Житикаре, Алтынсаринском, Мендыкаринском и Жангельдинском районах. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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