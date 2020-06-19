/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение об открытии трех санитарных постов на территории Костанайской области было принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 18 июня.
Читать новость

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да сняли в А-те все блок-посты.
Их везде сняли. Как и режим ЧП, который был основанием их установки внутри страны.
Маловато как-то решения метечковой комиссии для установки блок-постов. Не является ли их установка нарушением наших прав?
Профайл

§ abaika95
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да сняли в А-те все блок-посты.Их везде сняли. Как и режим ЧП,/


Читаем

Караганда. 11 июня. КазТАГ – Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане. «С 13 июня ограждаются периметры карантинных зон - Жезказган, Каркаралинский район, поселок Жарык Шетского района - с установлением блокпостов.



Как сняли так и вернут обратно) везде если надо)


По правоустановке блокпостов ничего не скажу) самому интересно,если газета сделает запрос по какому НПА устанавливают ограничения вот тогда и будем знать
Профайл

§ Козлов я
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Ну не ведите себя как бараны, тогда и загонов не будет.

Она хотела сказать
Профайл

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот конкретно сейчас откройте инстаграмм НГ! Вы ох@@@те! И так целый, бл@@@, день!!!
Пробка в сторону Рудного в несколько километров! Там дачи, люди поехали на полив. А после 17-00 потянутся домой в Рудный. Дачники начнут после 19 возвращаться в город.
Ну КУДА смотрит акимат! ЧЕМ вы думали, когда открывали этот балаган?! Прекратите это издевательство!

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.06.2020 - 17:17]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 55.38 Ko -
^ Наверх