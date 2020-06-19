abaika95 Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4193

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:06 Цитата-/Да сняли в А-те все блок-посты.Их везде сняли. Как и режим ЧП,/





Читаем



Караганда. 11 июня. КазТАГ – Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане. «С 13 июня ограждаются периметры карантинных зон - Жезказган, Каркаралинский район, поселок Жарык Шетского района - с установлением блокпостов.







Как сняли так и вернут обратно) везде если надо)





По правоустановке блокпостов ничего не скажу) самому интересно,если газета сделает запрос по какому НПА устанавливают ограничения вот тогда и будем знать