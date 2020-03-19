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≡ Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце января 2019 года в Казахстане завершился крупный совместный проект МОН РК и Всемирного банка - республиканская платформа для развития молодежи ZhasProject. Спустя год я попытался выяснить, какой эффект принесли региону эти деньги.
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§ сайлау курманов
Re: Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.03.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По иронии судьбы настоящий бизнес гнобили и убивали всякими новыми порядками, а этим зеленым деньги дают безвозмездно и убиваются что не получили что должно. Даже не знаю что и думать
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§ maxsaf
Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Даже не знаю что и думать

Думайте, как свой старый бизнес вписать в новые реалии. ))
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§ maxsaf
Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Под службу доставки безалкогольного дербеса беспилотными дронами через вацап должны безвозмездно кредит дать как нефиг делать :lol: тем более сейчас такие времена, можно прям на балкон доставку делать))
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§ сайлау курманов
Re: Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.03.20 - 10:12
Комментарий удален модератором.
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§ Alexander_Smr
Re: Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте...
Alexander_Smr


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 19.06.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 млн. тенге это очень маленькие деньги (2300$, что еще в 2011 было бы 350к). Для бизнеса эти деньги буквально на два месяца. А смысла в этих конкурсов стартапов нет. Сколько этих конкурсов было? А все эти стартап-тусовки в Алмате/Астане в 2007 году были очень популярны. И где те стартапы, которым деньги отгружали существенно большие, чем 2300$? А нигде. Народ нищий. Они получают гранты и просто их проедают, потому что в жизни таких денег не видели.
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