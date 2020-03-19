Alexander_Smr Re: Георгий ГОВОРОВ: Деньги освоены, забудьте... #5





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 09.05.17 (Пользователи) Отправлено: - 16:04 1 млн. тенге это очень маленькие деньги (2300$, что еще в 2011 было бы 350к). Для бизнеса эти деньги буквально на два месяца. А смысла в этих конкурсов стартапов нет. Сколько этих конкурсов было? А все эти стартап-тусовки в Алмате/Астане в 2007 году были очень популярны. И где те стартапы, которым деньги отгружали существенно большие, чем 2300$? А нигде. Народ нищий. Они получают гранты и просто их проедают, потому что в жизни таких денег не видели.