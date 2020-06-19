Сергей kst Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 66

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:00 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144 интересно что там уже давно стреляют коррупционеров за воровство, но их от этого меньше не становиться) парадокс)Источник:

Ничего парадоксального,их 1,5млрд,а нас 18 млн.И подскажите пожалуйста,на сколько давно?

Цитата:



Естественно,дело в государственном строе,государственном подходе и менталитете страны.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144 Японии не расстреливают и коррупционеров там меньше) может дело не в расстрелах?Естественно,дело в государственном строе,государственном подходе и менталитете страны.Источник:



[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:01]



[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:02]