NG.kz Выпьем клубники



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:45 Пару лет назад я попробовала сделать яблочную настойку. Она так понравилась нашей компании - легкая, вкусная, с головокружительным ароматом - что я стала присматриваться ко всем душистым фруктам и ягодам. И по этой части, конечно, клубника, точнее садовая земляника, в числе фавориток. Из нее напиток тоже очень хорош. А если добавить больше сахара, то можно, пожалуй, говорить о домашнем ликере.

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