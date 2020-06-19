NG.kz Овощные пирожки



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:49 Ну кто из нас не умеет делать картофельные пирожки? Простое, даже простецкое блюдо. Но вкусно же. А с участием моркови станет еще вкуснее. У кого сейчас еще есть прошлогодняя картошка - самое то, потому что она крахмалистая.

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