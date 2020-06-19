/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности подозревается в подстрекательстве к даче взятки. Он получил от представителя коммерческой организации 14 млн тенге.
Читать новость

§ Сабыр
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже,ещё под одним Василием "горит земля" 8-)
Профайл

§ abaika95
Re: Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Похоже,ещё под одним Василием/



А что, руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования ГУ «Управления образования акимата Костанайской области» тоже Василием зовут?) Что за управление такое одни Василии)
Профайл

§ Сергей kst
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти некоторые личности,они к взяткам ,как мухи на навоз.
Китайский пример нужен-за взятку и наркотики -расстрел.Сразу порядеет количество "малообеспеченных" чиновников.Так глядиш освободится дорога, молодым действительно патриотическим кадрам.Мечты мечты...

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 15:07]
Профайл

§ abaika95
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Китайский пример нужен-за взятку и наркотики -расстрел.Сразу порядеет количество "малообеспеченных" чиновников.Так глядиш освободится дорога)/



Китайский пример Китайский пример) интересно что там уже давно стреляют коррупционеров за воровство, но их от этого меньше не становиться) парадокс) а вот в Японии не расстреливают и коррупционеров там меньше) может дело не в расстрелах?
Профайл

§ Сергей kst
Взятку в 14 млн тенге требовал сотрудник управления образования от поставщика компьютеров в Костанайской области
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
интересно что там уже давно стреляют коррупционеров за воровство, но их от этого меньше не становиться) парадокс)
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144

Ничего парадоксального,их 1,5млрд,а нас 18 млн.И подскажите пожалуйста,на сколько давно?
Цитата:
Японии не расстреливают и коррупционеров там меньше) может дело не в расстрелах?

Естественно,дело в государственном строе,государственном подходе и менталитете страны.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=855144&topic_id=41009&forumid=1#855144


[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:01]

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 16:02]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 1
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 57.9 Ko -
^ Наверх