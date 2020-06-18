Сыкымы Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина приговорили к лишению свободы #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1226

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 Цитата: Victor Yang:

Так же можно и организованно к этому подойти - одновременно в нескольких местах "заложить"

Так с этим правоохранители и борются. Задача террористов - при помощи взрывов (или имитации) не убить как можно больше, а посеять как можно больше паники, чтобы дестабилизировать ситуацию в определённом месте. А количество пострадавших не так уж и важно для них. А тут условно взятый "Вася" заявляет о заложенной где-то там "бомбе". И как прикажете реагировать на его действия? Понять и простить? Он же "наш", он "просто пошутил"...