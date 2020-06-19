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§ NG.kz
Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники Антикоррупционной службы мониторят соцсети и родительские группы в WhatsApp в преддверии ЕНТ. Уже выявлены случаи, когда неизвестные граждане за деньги обещают обеспечить детям положительные результаты на тестировании.
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* abaika95
Re: Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сотрудники Антикоррупционной службы мониторят соцсети и родительские группы в WhatsApp в преддверии ЕНТ./



А если родительский чат закрытый?) Как тогда?)
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§ Сергей kst
Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 19.06.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,какую сумму денег налогоплательщиков, получил проектный офис "Адалдық алаңы"? Антикоррупционная служба наверное проверяет чистоту таких сделок.
Вообще,на фоне того,как у нас любят пилить бюджетные средства,постоянных новостей про "откаты" и прочее,фраза:"Цитата:
представители проектного офиса "Адалдық алаңы" и сотрудники Антикоррупционной службы-
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38976
режет слух,и невольно закрадывается некоторое подозрение.

[Исправлено: Сергей kst, 19.06.2020 - 12:44]
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