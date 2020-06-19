/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Зачем косить землю?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Зачем косить землю?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашем проспекте Кобланды батыра в этом месяце уже 3-й раз косят траву вдоль тротуара.
Читать новость

* drakon
Re: Зачем косить землю?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19413
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь идёт,в мы - скирдуем... :oops:
Профайл

§ Козлов я
Re: Зачем косить землю?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1413
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень напоминает лунный пейзаж...
Профайл

* abaika95
Re: Зачем косить землю?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Называеться надо чем-то людей занять вот и занимают)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 3
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 49.77 Ko -
^ Наверх