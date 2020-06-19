abaika95 Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4187

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Цитата-/Нигде по стране не ставят загонов! Наши впереди всех. /









Странно а какже алматинский блокпост на котором полицейские погибли? Или у них блокпост а у нас загон?





Цитата-/мне каждый день на работу в Рудный и обратно. Называется - почувствуйте себя москвичем./







Кароче понятно один не с той ноги встал потомучто на дачу долго ехать второму на работу,понимаю