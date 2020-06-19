/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение об открытии трех санитарных постов на территории Костанайской области было принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 18 июня.
Читать новость

§ Горожанин_kst
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё за бред?!
КАК вы их выявлять будете? Этими термометрами? Бредятина!
Профайл

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попуршить, создать видимость "борьбы" и реальные проблемы людям, при этом спустить кучу денег в дыру. Лучше ещё койки инфекционные на эти деньги организуйте!
Ну слов просто нет!
С утра ещё +11 заражённых, а они в солдатиков играют!

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.06.2020 - 10:22]
Профайл

* abaika95
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Попуршить, создать видимость "борьбы" и реальные проблемы людям, при этом спустить кучу денег в дыру. Лучше ещё койки инфекционные на эти деньги организуйте!Ну слов просто нет!/




Вы что с утра не стой ноги встали?) Работы разные нужны,работы разные важны)
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно патрулька...но!СОБР! Бобр ещё туда, и Белку со Стрелкой! С пулемётами и танком.
Как же вы народ свой не любите, это писец просто!
С утра пробки километровые на Рудненской трассе. Родители на дачу попасть не могут!
Маразм!
Профайл

* abaika95
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/С утра пробки километровые на Рудненской трассе. Родители на дачу попасть не могут!Маразм!/




А ну теперь понятно откуда столько возмущений)

А что собру ещё делать? Всех задействовали пусть стоят,мало ли как в Алмате кто из дачников захочет по посту на КАМАЗе проехать)
Профайл

§ ТаРо
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 19.06.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где статистика по прошлым блокпостам ? Не помню, чтобы инфицированных выявляли.
Профайл

§ ТаРо
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 19.06.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНО ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ст. 7-1 "26) созданию в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, санитарно-карантинных пунктов". Всё остальное - это местная самодеятельность.
Профайл

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаРо:

В том то и дело, что они на... никому не нужны! И пользы от них никакой.
Пусть внятно объяснят для чего они?
Не надо вот это вот "в целях обеспечения..."
Чётко и конкретно.
Есть какие-то реальные цели- пускайте пешие патрули по городу, и контролируйте соблюдение санэпидем.режима.
Хватит кошмарить людей этими беспонтовыми блок-постами!

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.06.2020 - 11:13]
Профайл

* abaika95
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/В том то и дело, что они на... никому не нужны! И пользы от них никакой.Пусть внятно объяснят для чего они?Не надо вот это вот "в целях обеспечения..."Чётко и конкретно./




Странно,я думал всем уже понятно)

1) выявление лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекции
Профайл

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаРо:

В том то и дело! Нигде по стране не ставят загонов! Наши впереди всех. Это наглядно характеризует отношение местной исполнительной власти к жителям области. И слово "загон" определяет это отношение.
Профайл

§ ТаРо
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 19.06.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне каждый день на работу в Рудный и обратно. Называется - почувствуйте себя москвичем.
Профайл

§ Мурзилка
Re: Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 19.06.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ну не ведите себя как бараны, тогда и загонов не будет.
Профайл

§ Горожанин_kst
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.06.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

Да ладно?!
Во-первых выражения выбирайте, во-вторых давайте свою мысль в развёрнутом виде. Если она там конечно была.
Профайл

* abaika95
Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нигде по стране не ставят загонов! Наши впереди всех. /




Странно а какже алматинский блокпост на котором полицейские погибли? Или у них блокпост а у нас загон?


Цитата-/мне каждый день на работу в Рудный и обратно. Называется - почувствуйте себя москвичем./



Кароче понятно один не с той ноги встал потомучто на дачу долго ехать второму на работу,понимаю
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 3
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 83.17 Ko -
^ Наверх