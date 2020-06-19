Горожанин_kst Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1628

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:12 Цитата: ТаРо:



В том то и дело, что они на... никому не нужны! И пользы от них никакой.

Пусть внятно объяснят для чего они?

Не надо вот это вот "в целях обеспечения..."

Чётко и конкретно.

Есть какие-то реальные цели- пускайте пешие патрули по городу, и контролируйте соблюдение санэпидем.режима.

Хватит кошмарить людей этими беспонтовыми блок-постами!



[Исправлено: Горожанин_kst, 19.06.2020 - 11:13]